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أخبار مصر

إعمارًا لبيوت الرحمن، الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا الجمعة القادمة

المساجد الجديدة
المساجد الجديدة
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 تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة القادمة 8 نوفمبر، 13 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا.

 

 إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 359 مسجدًا

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 359 مسجدًا، منها 274 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و85 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12440 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و761 مليون جنيه.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

 وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، كالآتي:
ففي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، عزبة الحيط، قرية القرعان، مركز جرجا.
وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد آل بريك،  قرية الحاج سلام، مركز فرشوط، وصيانة وتطوير مسجد الفتح، شرق سمهود، مركز أبو تشت، ومسجد الوهاب، نجع غانم، العركي، مركز فرشوط، ومسجد الرحمن البحري، بلاد المال قبلي، مركز أبو تشت، ومسجد الشهيد صالح، القناوية، مركز نجع حمادي، ومسجد مرفق مياه ك 6، بندر قنا.
وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، بجوار مستشفى الزهراء، مركز ومدينة العياط.
وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، صان الحجر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الكاشف، قرية أبو جندير، مركز إطسا.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر تم صيانة وتطوير مسجد النور، الحي الحضري، مدينة مرسى علم.
وفي مديرية أوقاف القاهرة تم صيانة وتطوير مسجد القاضي يحيى زين الدين، شارع المحكمة، سوق العصر، بولاق أبو العلا.
وفي مديرية أوقاف أسيوط تم صيانة وتطوير مسجد النصر، عزبة أولاد عبد الودود، قرية أمشول، مركز ديروط.

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