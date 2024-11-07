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اقتصاد

مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت ترتفع قبل قرار الفيدرالى الأمريكى

موشرات وول ستريت
موشرات وول ستريت

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على مستويات قياسية قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، الخميس، مما أدى إلى تمديد الارتفاع الحاد الذي أشعلته عودة الجمهوري دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

مؤشر داو جونز الصناعي وستاندر اند بورز

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 11.0 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 43718.92. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 18.2 نقطة أو 0.31 بالمئة عند الفتح إلى 5947.21، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 101.0 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 19084.428 عند بدء التداول.

وتتوقع الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في القرار المنتظر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

 

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الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الجمهوري دونالد ترامب

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