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رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس عن الذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة سوهاج,
رئيس جامعة سوهاج, فيتو

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي تنظمه كلية التمريض بعنوان (الذكاء الاصطناعي في التمريض "التعليم والممارسة")، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نادية صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ومقرر المؤتمر، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، ونخبة من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات، والحضور المشرف من الأساتذة والمتخصصين والباحثين ممثلي كليات التمريض بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

النعماني يشيد بأهمية الذكاء الاصطناعي ودورة فى تعليم التمريض

وفى بداية كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف الجامعة الكرام المشاركين فى فعاليات المؤتمر من داخل وخارج مصر والوطن العربي، مشيدًا بالموضوع الذى تبناه المؤتمر هذا العام المتعلق بالذكاء الاصطناعي ودوره فى تعليم وممارسة التمريض، حيث يحظى ملف  الذكاء الاصطناعي واستخداماته فى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام كبير من القيادة السياسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة فى مجال التمريض ويوفر أدوات قوية لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

الدكتورة غنى عبد الناصر تثمن مجهود الجامعة في توفير الدعم الكامل 

ووجهت الدكتور غني عبد الناصر، خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، لدعمه الدائم لفعاليات الكلية وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات التى تضمن نجاح العملية التعليمية، مضيفة أن المؤتمر ناقش أهم التطبيقات المستحدثة فى استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير مهنة التمريض وأهم الفرص والتحديات التكنولوجيا والرقمية فى هذا المجال، كما ضم عدد من المحاور التى تناولت الذكاء الاصطناعي فى تعليم وممارسة التمريض، وأيضًا الذكاء الاصطناعي وأبحاث التمريض، وإيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي والقضايا الأخلاقية المرتبطة به.

وأشارت الدكتورة نادية صالح، إلى أن المؤتمر يعتبر حدث علمي قوي وفرصة جيدة لالتقاء الأساتذة والمتخصصين لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر حول موضوع المؤتمر، حيث شهد المؤتمر هذا العام مشاركة كبيرة من جانب الباحثين من الجامعات المصرية مثل أسيوط، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، بالإضافة إلى الجامعات العربية وتضم المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، اليمن، الإمارات، ودولة ماليزيا، مضيفة أن الجلسات العلمية للمؤتمر ضمت أكثر من 233 مشارك مابين متحدث وحضور فعلى أو أونلاين، موجهة الشكر للجان المنظمة واللجان العلمية الإعلامية والإدارية ولكل من ساهم فى تنظيم فعاليات المؤتمر، وخروجه بهذا الشكل المتميز.

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أعضاء هيئة التدريس الاصطناعي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج لذكاء الاصطناعي منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

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