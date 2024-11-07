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رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وندب 5 قيادات أكاديمية جديدة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات؛ بتعيين (٥) من القيادات الأكاديمية الجديدة بكليات؛ الفنون الجميلة، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، العلوم، ومعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي بالجامعة.

 

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتحقيق رؤية الجامعة وتطلعاتها 

 

وهنأ الدكتور المنشاوي؛ القيادات الجديدة، موجهًا بالعمل على تحقيق رؤية الجامعة، ورسالتها، وتطلعاتها المستقبلية‏، ومواكبة النقلة النوعية في برامجها، ‏وتخصصاتها العلمية؛ لتخريج أجيال واعية، علي قدرٍ كبير من العلم، والمعرفة، وقادرة على خدمة وطنهم؛ وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

 

قرارات رئيس جامعة أسيوط 

 

 وتضمنت القرارات؛ تعيين الدكتور محمد حلمي المرسي الحفناوي الأستاذ بقسم العمارة، بكلية الفنون الجميلة؛ وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتجديد ندب الدكتور طارق محمد أبو المجد آدم الأستاذ بقسم وقاية النبات، بكلية الزراعة؛ للقيام بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية؛ لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام أكاديمي.

 

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كما شملت القرارات؛ تعيين الدكتورة منى محمد عطية عبد الغني الأستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات، بكلية العلوم؛ رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلي جانب تجديد تكليف الدكتورة غادة صلاح محمد علي النجار الأستاذ المساعد بقسم الديكور، بكلية الفنون الجميلة؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، وندب الدكتور محمد محمود عبد الجابر الوكيل- الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، بكلية الصيدلة؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية، بمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، وذلك لمدة عام.

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