الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع في الصاغة قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الذهب، مشغولات -
الذهب، مشغولات - فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 10 جنيهات، لتبلغ إجمالي الخسائر حوالى 110 جنيهات محليا خلال 24 ساعة، بجميع الأعيرة بتعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث، وذلك تزامنا مع اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم لحسم اسعار الفائدة.   

اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية 

سعر جرام الذهب عيار 24 

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4305 جنيهات للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3225 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2505 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2140 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيهات للبيع.

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