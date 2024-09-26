الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تحركات البنوك المركزية لحسم أسعار الفائدة.. التونسي يلجأ إلى التثبيت.. والصين والسويد تقومان بالتخفيض

البنوك المركزية العالمية،
البنوك المركزية العالمية، فيتو

تباينت أسعار الفائدة في البنوك المركزية العالمية من دول إلى أخرى، وعلى حسب معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية في كل دولة، والتي تقوم من خلالها بالعمل على تحديد السياسة النقدية سواء مشددة أو ميسرة.

وشجع الفيدرالي الأمريكي ولجوؤه إلى تخفيض الفوائد للمرة الأولى منذ سبع سنوات إلى اتباع العديد من الدول نفس النهج.

 

البنك المركزي السويدي

خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% مما أتى متوافقًا مع التوقعات.

وكشف البنك أنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فقد يتوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماعيين المقبلين خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه قد يلجأ بأحد الاجتماعيين لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

وتوقع البنك المركزي السويدي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.11% في الربع الرابع من العام الجاري.

كما كشف عن احتمالية تقليص أسعار الفائدة بمرة أو مرتين في النصف الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى 2.61% في الربع الأول 2025، و2.38% في الربع الثاني 2025.

 

البنك المركزي الصيني 

خفض البنك المركزي الصيني أمس الأربعاء معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2,3 بالمئة إلى 2 بالمئة، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى يوليو.

ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة.

وانعكس هذا الدعم إيجابا على البورصات الصينية صباح الأربعاء.

 

البنك المركزي التونسي

أبقى البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة دون تغییر مستوى 8 بالمائة.

وذكر المركزي التونسي في بيان له أنه تم استعراض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعیدین الدولي والوطني وتوقعات معدلات التضخم.

ولفت المركزي إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو لكنه بطيء بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري 2024، ومقابل نمو 0.3 بالمائة في الربع السابق.

ولفت المركزي إلى أن التجارة الخارجية تحسنت خلال الربع الثالث من العام بعد أن شهدت ضعفًا طفيفًا في الربع السابق.

 

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