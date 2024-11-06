بعد قرار زيادة أسعارها، ضبط 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عددا من الحملات الرقابية والتموين وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

نتائج الحملات التموينية

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية تقدر 15 ألف علبة سجائر و300 علبة معسل مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ضبط شاي ومشروبات مجهولة

كما تم ضبط كمية قدرها 150 كيلو شاي ومشروبات سريعة التحضير بدون علامات وبيانات تجارية.

تحرير عدد من المحاضر

كذلك أسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخابز البلدية المدعمة المخالفة، عبارة عن عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، 15 محضرا لعدم إعطاء المواطن بون صرف، 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضر لعدم وجود لوحة، و3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

كما تم تحرير 40 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم الإعلان عن المخازن، 40 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي،3 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي والافرنجي.



ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، فيما يخص الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة، والمحال التجارية والمخازن والأسواق، ومحطات الوقود؛ لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن، ومحطات الوقود؛ للحفاظ على صحة المواطنين ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لهم، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.



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