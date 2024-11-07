غياب كريم بنزيما، تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العروبة في الدوري السعودي

أعلن المدير الفني الفرنسي لوران بلان عن التشكيل الرسمي لنادي اتحاد جدة الذي يواجه نادي العروبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد الرسمي ضد العروبة



وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، عبدالإله العمري، ماريو.

في خط الوسط: كانتي، فابينيو، هوساوي.

في خط الهجوم: موسى ديابي، صالح الشهري، بيرجوين.

يذكر أن كريم بنزيما مهاجم وقائد الاتحاد، يغيب عن مباراة فريقه ضد العروبة، بسبب الإصابة.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، خلف المتصدر الهلال بـ 25 نقطة.