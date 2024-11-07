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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أُقيمت اليوم الخميس 3 مباريات في الجولة الخامسة  للمجموعة الثالثة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني ب”. 

وشهدت المجموعة الثالثة إقامة مباراة فريق النصر والمريخ أمس الأربعاء في الجولة ذاتها والتي انتهت بفوز النصر بثلاثية نظيفة. 

ومن المقرر أن يواجهة فريق مستقبل وطن نظيره الشرقية غدا تادمعة في المباراة التي تقام ضمن الجولة ذاتها من المجموعة الثالثة. 

نتائج مباريات اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

6 أكتوبر ضد نجمة سيناء 1ـ0 

بورفؤاد ضد جنوب سيناء 2ـ1 

الشمس ضد العبور 0ـ2 

وعلى صعيد متصل أقيمت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الـ 4 في دوري القسم الثاني ب يوم الخميس الماضي، وشهد إقامة 5 لقاءات جاءت نتائجها كالتالي: 

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1   

مصر للتأمين ضد  اتحاد الشرطة 1-0  

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0  

النجوم ضد تيم اف سي 0-0  

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1ـ1

البلاستيك ( باي)

 

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

 

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين ( باي ) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

 

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الإنتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

 نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الثالثة 

الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2 

النصر ضد الشمس  1-0   

المريخ ضد مستقبل وطن  0-0  

نجمة سيناء ضد بورفؤاد  0-1   

جنوب سيناء ضد العبور  0-2   

المجموعة الربعة 

بنها ضد تيم إف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني نجمة سيناء النصر المريخ

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