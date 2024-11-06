الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رياضة

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة. 

وعلي جانب آخر فاز فريق النصر على نظيره المريخ 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لمجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”. 

 

نتائج مباريات اليوم في الجولة السادسة للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

بني عبيد ضد مالية كفر الزيات 0-3   

ميجا سبورت ضد دمياط 1-0 

اتحاد نبروه ضد بيلا 1-0

تلا ضد صيد المحلة 0-0

كفر الشيخ ضد بايونيرز 3-1 

دكرنس ضد مركز شباب القزازين 1-1  

 

نتائج مباريات اليوم في الجولة السادسة للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

 

طلائع الأسطول ضد المجد السكندري 0-1 

دلفي ضد ألعاب دمنهور 0-0 

الحمام ضد الأولمبي 0-4 

الهلال بالضبعة ضد الجزيرة بمطروح 1-0  

مركز شباب كوم حمادة ضد اصحاب الجياد 0-1  

الزهور بمطروح ( باي ) 

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0 

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1    

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0 

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0 

بايونيرز ضد بيلا 1-0 

المجموعة السادسة 

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1 

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

 الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0 

ألعاب دمنهور (باي) 

 

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة 

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1  

دكرنس ضد دمياط 1-1  

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1 

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3 

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2  

 المجموعة السادسة 

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2 

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0 

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

 دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2 

 الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

 مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا  0-0 

كفر الشيخ ضد دمياط  2-0 

بيلا ضد دكرنس  1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2  

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1  

 

المجموعة السادسة 

 أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3   

الأولمبي ضد الزهور  5-0 

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

 دلفي ضد الحمام  0-0  

 المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0  

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة 

 مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2 

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1 

صيد المحلة ضد دكرنس 2-1 

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0  

بايونيرز ضد القزازين 0-0    

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1 

المجموعة السادسة 

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2 

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0  

 المجد السكندري ضد الحمام 1-3   

الجزيرة ضد الزهور 2-1

أصحاب الجياد ( باي ) 

 

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة 

مالية كفر الزيات ميجا سبورت 2-1 

دمياط ضد نبروه 0-1

صيد المحلة ضد كفر الشيخ 2-1

بايونيرز ضد دكرنس 0-1 

بني عبيد ضد القزازين 1-3    

مركز شباب تلا ضد بيلا 1-1 

المجموعة السادسة 

الأولمبي ضد الهلال ( تم احتساب فوز الهلال 2-0 ) 

دمنهور ضد الحمام 2-0 

أصحاب الجياد ضد الزهور 5-3 

الجزيرة ضد كوم حمادة 1-2 

المجد ضد دلفي 0-1 

طلائع الأسطول ( باي ) 

الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب

نتائج مباريات اليوم بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني دمياط صيد المحلة كفر الشيخ دكرنس

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الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب

نتائج مباريات اليوم بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

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