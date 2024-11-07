السبت المقبل، انقطاع المياه عن عدة قرى بالدقهلية لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل

موعد انقطاع المياه

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه من الساعة 9.00 صباحًا حتى 2.00 ظهرا ولمدة 5 ساعات تقريبًا عن المناطق التالية:



▪️قرية برج النور الحمص

▪️قرية منشأة الأخوة

▪️قرية البهو فريك

▪️قرية شبرا البهو

▪️قرية السبخا

▪️قرية قرموط البهو

▪️عزبة البهو فريك

وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة علي عداية ١٢ بوصة طريق أجا السنبلاوين.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل من الساعة 8.00 صباحًا حتى 8.00 مساء ولمدة 12 ساعة تقريبًا عن المناطق التالية:

▪️مدينة دكرنس

▪️الوحدة المحلية بنجير

▪️الوحدة المحلية بكفر ابو ناصر

▪️الوحدة المحلية بدموه

▪️الوحدة المحلية بديمشللت

▪️الوحدة المحلية بأشمون الرمان

وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط ٦٣٠ الجديد بشارع مجلس مدينة دكرنس.



وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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