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مياه سوهاج: استخراج 1540 شهادة صحية للعاملين بالمحطات

مياه سوهاج, فيتو
مياه سوهاج, فيتو

 أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن استخراج عدد 1540 شهادة صحية للمتعاملين مع مياه الشرب بجميع محطات المياه على مستوى المحافظة للتأكد من خلو العاملين من أى أمراض معدية، والتأكد من جودة المياه المنتجة للمواطنين، وذلك بعد الكشف الطبى والتحاليل الطبية والتثقيف الصحي والكشف عن الأمراض المزمنة والمعدية للعاملين بمحطات مياه الشرب  بالتعاون مع مديرية الصحة.

 

مياه سوهاج تستخرج عدد  1540 شهادة صحية للعاملين بمحطات مياه الشرب   

 وأضاف رئيس مياه سوهاج أن الحملة بدأت بندوة تثقيفية للعاملين عن الأمراض المزمنة وغير السارية والمعدية والأعراض التي تصاحبها وطرق الكشف المبكر عنها وأهمية اتباع إرشادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات ومعدات الوقاية أثناء العمل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المهنية، مؤكدا سيادته أن إدارة الشركة تحرص على الكشف والفحص الدوري  للاطمئنان على صحة العاملين الذين يقدمون خدمة للمواطنين وأن الشركة تشارك فى كافة البرامج الرئاسية والتى تتعلق بالصحة وتهدف الى النهوض بالعنصرالبشرى وتقديم سبل الرعاية الخاصة بالعاملين لزيادة الولاء والانتماء للشركة من أجل مصلحة العمل وان العنصر البشرى هو العمود الأساسى لأى مؤسسة ناجحة وأن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن السوهاجى. 
 

وأضاف الكيميائى مصطفى الحلوانى مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية أنه تم توقيع الكشف الطبى والتحاليل الطبية على عدد 1540 عاملا بمحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة بالمستشفيات العامة الخاصة بكل مركز، وذلك لوصف الحالة الصحية للعاملين بمحطات مياه الشرب للاطمئنان على خلو العاملين من أى أمراض واتباع جميع شروط السلامة والصحة المهنية  واستخراج شهادات صحية بنتائج الفحوصات.

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الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية الصرف الصحي بسوهاج توقيع الكشف الطبى توفير كوب مياه نظيف محطات مياه الشرب

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