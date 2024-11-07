مسح بيئي ظاهري ورفع عينات مياه من محطة عزب النهضة في دمياط (صور)

قامت الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بدمياط التابعة لقطاع المعامل وفريق عمل محطة مياه عزب النهضة بعمل مسح بيئى ظاهرى، ورفع عينات لمصدر مياه الشرب (نهر النيل) الخاص بمحطة عزب النهضة - دمياط بدءًا بمأخذ المحطة، ومرورًا بنقاط المسح أعلى التيار مسافة ٣ كيلومترات، وأسفل التيار مسافة ١ كيلو متر بواقع كل ٥٠٠ متر عينة، طبقًا لمتطلبات إعداد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة عزب النهضة.

متابعة أعمال رفع العينات والرقابة على نوعية المياه

وقد تمت متابعة أعمال رفع العينات والرقابة على نوعية المياه ومراقبة المخاطر وتحديدها، وبحث تأثيرها على جودة المياه، بالإضافة إلى رصد كافة مظاهر التعدي عليها وأنشطة الأهالي المختلفة، طبقا لقانون وزارة الموارد المائية والرى رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٣ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ٨٤ لسنة ١٩٨٢، مع التأكيد على الاشتراطات الصحية بالمأخذ طبقا لقرار وزارة الصحة رقم ٣٠١ لسنة ١٩٩٥.

مسح بيئى ظاهرى ورفع عينات لمصدر مياه الشرب (نهر النيل)، فيتو

جاء ذلك تحت رعاية اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وإشراف الدكتورة إيمان العزبي، رئيس قطاع المعامل والجودة.