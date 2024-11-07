الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسح بيئي ظاهري ورفع عينات مياه من محطة عزب النهضة في دمياط (صور)

مسح بيئى ظاهرى ورفع
مسح بيئى ظاهرى ورفع عينات لمصدرمياه الشرب، فيتو

قامت الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بدمياط التابعة لقطاع المعامل وفريق عمل محطة مياه عزب النهضة بعمل مسح بيئى ظاهرى، ورفع عينات لمصدر مياه الشرب (نهر النيل) الخاص بمحطة عزب النهضة - دمياط بدءًا بمأخذ المحطة، ومرورًا بنقاط المسح أعلى التيار مسافة  ٣ كيلومترات، وأسفل التيار مسافة ١ كيلو متر بواقع كل ٥٠٠ متر عينة، طبقًا لمتطلبات إعداد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة عزب النهضة.

متابعة أعمال رفع العينات والرقابة على نوعية المياه

وقد تمت متابعة أعمال رفع العينات والرقابة على نوعية المياه ومراقبة المخاطر وتحديدها، وبحث تأثيرها على جودة المياه، بالإضافة إلى رصد كافة مظاهر التعدي عليها وأنشطة الأهالي المختلفة، طبقا لقانون وزارة الموارد المائية والرى رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٣ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ٨٤ لسنة ١٩٨٢، مع التأكيد على الاشتراطات الصحية بالمأخذ طبقا لقرار وزارة الصحة رقم ٣٠١ لسنة ١٩٩٥.

مسح بيئى ظاهرى ورفع عينات  لمصدر  مياه الشرب (نهر النيل)
مسح بيئى ظاهرى ورفع عينات  لمصدر  مياه الشرب (نهر النيل)، فيتو

 

جاء ذلك تحت رعاية اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وإشراف  الدكتورة إيمان العزبي، رئيس قطاع المعامل والجودة.

 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السياسة الخارجية اللائحة التنفيذية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قامت الادارة العامة محطة مياة وزارة الموارد المائية والري رئيس مجلس الادارة جودة المياه الموارد المائية والري سلامة ومأمونية المياه

مواد متعلقة

محافظ دمياط يطلق إشارة البدء لماراثون المشى برأس البر

يوم وفاء النيل.. حكاية أقدم عيد شعبي في العالم.. المصريون خلدوه على جدران معابدهم قبل 7 آلاف عام.. وهذا نص شهادة نعمات أحمد فؤاد

لتنظيم القطاع العقاري، مطالب برلمانية بتسهيل استخراج تراخيص البناء

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

مدبولي يُوجه بضرورة تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقي الشكاوى

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

الأكثر قراءة

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا عاجلا لعملائه

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

الجنيه الذهب يتكبد خسائر فادحة خلال 24 ساعة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

منوعات

المزيد

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads