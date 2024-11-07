نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية مديرية التعليم "بدايتنا مصرية" (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ اليوم الخميس بحضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت عنوان "بدايتنا مصرية وانتصارات قومية" بمدرسة شجرة الدر الإعدادية للبنات بالمنصورة، بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، وأشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم.

وتفقد نائب محافظ الدقهلية ومرافقيه معرض منتجات طالبات المدرسة بعنوان "بدايتنا حلوة " لتدوير المخلفات لإنتاج الشنط والاكسسوارات وغيرها.



وتابع نائب المحافظ مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة تضمنت استعراض بعض الفنون الشعبية والأغنيات.

وقام "العدل" يرافقه مدير مديرية التربية والتعليم بتكريم طالبة تتعافى من مرض السرطان بمستشفى ٥٧٣٥٧ لحرصها علي الحضور للمدرسة وتلقي العلم والاشتراك في الأنشطة المختلفة رغم حالتها الصحية متمنين الشفاء العاجل لها.

وأكد نائب المحافظ، حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وكافة أجهزة المحافظة على دعم ومساندة كافة أنشطة التربية والتعليم ومختلف القطاعات الخدمية،ووجه الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ مثل هذه الاحتفالات والفعاليات.

حضر الاحتفالية لفيف من قيادات التربية والتعليم بالدقهلية منهم الدكتور أحمد يحيى مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية والدكتور طارق أنور وكيل الإدارة ومصطفي البليهي مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية والدكتورة جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة بالمديرية وعزة سرحان مدير المدرسة ونجوى الدماصي رئيس مجلس الأمناء بإدارة غرب المنصورة التعليمية ورئيس مجلس أمناء المدرسة.

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