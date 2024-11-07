أول رد من تعليم المنوفية بعد ظهور ثعبان داخل مدرسة

قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه تم القضاء على الثعبان الذي ظهر داخل مدرسة للتعليم الأساسى بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية فى تصريحات لـ “فيتو” على أن الحماية المدنية قامت بتحصين المدرسة ورشها حتى يتم القضاء على الثعابين الصغيرة إن كان موجودة داخل المدرسة.

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

وكان ثعبان آثار الذعر داخل مدرسة حسن قنديل للتعليم الأساسى بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، حيث ظهر داخل فناء المدرسة.

وقامت إدارة المدرسة بالاتصال بإبلاغ النجدة والحماية المدنية خوفًا على الطلاب، وإنتقلت قوات الحماية المدنية وقامت بالقضاء على الثعبان وحمله خارج المدرسة وذلك قبل انتهاء اليوم الدراسى.

وتم إخطار العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بالواقعة.