صحة الشرقية: تصدرنا محافظات الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية

تصدرت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تقديم الخدمات الصحية لـ ٧١٣ ألفا و٣٤٦ مواطنا بمحافظة الشرقية.

توجيهات وزير الصحة ودعم المحافظ

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

عرض تقرير تفصيلي عن تقديم الخدمات الصحية

وجاء ذلك بعد عرض وزارة الصحة والسكان التقرير التفصيلي عن خدمات المبادرات الرئاسية الصحية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة «١٠٠ يوم صحة» ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

المبادرات الرئاسية الصحية

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أن تصدر محافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، يعزز من حرص الفرق الطبية على العمل بجد وإخلاص

مسئولية قومية تجاه صحة المواطنين

كما أنه يشد من أزرهم، ويزيد من مسئولياتهم القومية تجاه خدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد، لإمداد جميع المواطنين بمحافظة الشرقية بالخدمات الطبية، بما يساهم في خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين على أرض مصر بالصحة والرفاهية، مقدمًا الشكر لوزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر للمنظومة الصحية

الشكر من جميعة إلى الفرق الطبية بالشرقية

كما تقدم جميعة بالشكر الموصول لجميع الفرق الطبية والإشرافية المشاركة في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسهم الدكتورة مريم محمود منسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج الأورام

وأوضح أن الفرق الطبية بمحافظة الشرقية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي لعدد ١٢٨١٧٣ سيدة، وتقديم الخدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية لعدد ١٥٢١٣٦ مواطن، وتقديم الخدمة ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

الاعتلال الكلوى ودعم صحة الأم

وصرح بذلك محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية وأضاف أيضا الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لـ ٣٩٩٨١ مواطنا، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين لعدد ١٧٥٢ سيدة، وتقديم الخدمة لـ ١٠٧٠٠ ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

الخدمة قدمت لأكثر من 713 ألف مواطن

كما تم تقديم الخدمة لـ ١١٣٧٩ طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، لتصل بذلك الخدمة لأكثر من ٧١٣ ألف مواطن بمحافظة الشرقية، للتصدر ذلك فرق المحافظة جميع محافظات الجمهورية .