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وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

زيارة مفاجئة تتسبب
زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مدير مستشفى منيا القمح، فيتو

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بشكل مفاجئ مستشفى منيا القمح المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

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تفقد وكيل الوزارة بعض الأقسام الطبية، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مديرمستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال،فيتو
زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال، فيتو

وأثناء مرور وكيل صحة الشرقية على قسم الاستقبال والطوارئ، تلاحظ وجود تكدس من المرضى وذويهم داخل غرف الملاحظة بالاستقبال، وعدم تواجد طبيب الباطنة العامة. 

وقام وكيل الوزارة ووكيل المديرية بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالقسم، كما تلاحظ شراء أحد المرافقين لإحدى المستلزمات الطبية، رغم تواجد هذا الصنف بالمستشفى.

زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مديرمستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال،فيتو1
زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال، فيتو

إعفاء رئيس قسم الاستقبال والطوارئ، لضعف الإشراف

وعلى الفور قرر الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة إعفاء مدير المستشفى من مهام منصبه، وكذلك إعفاء رئيس قسم الاستقبال والطوارئ، لضعف الإشراف، كما تم استدعاء وكيل المستشفى ورئيس قسم الباطنة أثناء المرور، وإحالة الطبيب المتغيب للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية هذا بالإضافة إلى إعادة توزيعه خارج المستشفى حسب حاجة العمل من خلال الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.
 

زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مديرمستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال،فيتو2
زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال، فيتو

 

زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مديرمستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال،فيتو3
زيارة مفاجئة تتسبب في إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال، فيتو

 

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