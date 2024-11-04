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وكيل صحة الشرقية يناقش الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يناقش الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور نصر محمد شوقي مسئول متابعة تنفيذ مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة ومسئول متابعة تنفيذ مبادرات الصحة العامة.

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زيارة إشرافية لصحة الشرقية 

 وذلك اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، في زيارة إشرافية للمحافظة، في حضور منسقة المبادرات الرئاسية الصحية، ومسئول إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية.

استعراض الوضع الصحي بالمحافظة 

تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، وعرض ما تم تحقيقه من مستهدفات بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالمحافظة، ومناقشة خطة عمل الفرق الطبية الثابتة والفرق المتحركة بالمبادرات المختلفة، والتي تشمل عدد ١٤ مبادرة صحية منها "مبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

دعم صحة المرأة والكشف عن ضعف السمع

 والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين وتقديم الخدمات الصحية لكبار السن، والانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، ومتابعة حالات العزل المنزلي، وفحص المقبلين على الزواج".

خطة عمل الفرق الطبية 

كما تناول اللقاء مناقشة خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية بالإدارات الصحية التي تم المرور الإشرافي عليها اليوم من قبل مسئول المتابعة، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات وعرض نقاط القوة ونقاط الضعف، كما تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة بهذه الإدارات.

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الوقوف على المعوقات أو أى احتياجات 

 والوقوف علي أي معوقات أو أي احتياجات لازمة لانتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، أكد الدكتور نصر بما تم تحقيقه من إنجازات بالمبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، وأداء عمل الفرق الصحية بها، وفحص وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال هذه المبادرات بالمحافظة.

 

 

 

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مبادرات الصحة العامة مساعد وزير الصحة شؤون المشروعات الدكتور نصر محمد شوقى مسؤول متابعة تنفيذ مبادرات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية

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