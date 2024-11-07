رفع 680 طن مخلفات بلدية وأتربة في الدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من رفع 680 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس أعمال النظافة وأداء الأحياء والمدن بالمنطقة المركزية والتي تجري تحت إشراف الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.

وأوضح "مرزوق"أنه تم رفع 620 طن مخلفات بلدية و50 طن مخلفات هدم ومباني و10 طن أتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية (حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا).

وأكد المحافظ أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال النظافة اليومية بالمنطقة المركزية تجري بالتنسيق بين الإدارة ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أنه إلى جانب أعمال النظافة تم تقليم الأشجار بشارع سعد زغلول وحديقة شجرة الدر بالإضافة إلى تسليك بالوعات الأمطار بشارعي قناة السويس والمشاية، وتسيير المكنسيات بشوارع الجمهورية والمشاية وسعد زغلول والجيش وعبد السلام عارف بالمنصورة.