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توقيع الكشف على 1600 مريض ضمن فعاليات القوافل العلاجية بصحة الدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة توقيع الكشف على 1656مريضًا وذلك ضمن فعاليات قافلتين علاجتين خلال الأسبوع الماضى فى قرية كوم بني مراس  وقافلة أخرى الخليج.


وأضاف وكيل الوزارة أن هذه القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة.

إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ106حالات


بدورها صرحت الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل أن فعاليات القافلة الأولى بـ" كوم بني مراس  تضمنت إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ106حالات، وفحص 35 حالة بالأشعة والسونار، بالإضافة إلى إجراء 174تحليلًا بمعمل الدم والطفيليات.

الكشف على 911 مريضًا في القافلة 


شهدت   قافلة الخليج  توقيع الكشف على 911 مريضًا من بينهم 206 حالات باطنة و144 أطفال علاوة على 167 حالة عظام و93 أنف وأذن علاوة على تحويل 24 حالة للمستشفيات واستصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
 

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