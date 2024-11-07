الخميس 07 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

"الفراغات العمرانية" ندوة في بيت المعمار المصري

ندوة الفراغات العمرانية،
ندوة الفراغات العمرانية، فيتو

يقدم مركز إبداع بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حلقة نقاشية جديدة بعنوان  "الفراغات العمرانية المهدرة كمدخل للتصميم" وذلك في السادسة مساء السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري.

ويدير المناقشة الدكتور علي خالد عليوة، متحدثا عن الفراغات العمرانية المهدرة  والمساحات غير المستغلة بشكل كافٍ داخل النسيج العمراني للمدن.

بيت المعمار المصري 

بيت المعمار المصري هو بالاصل منزل علي لبيب الأثري، والذي تم تخصيصه عام 2010 ليكون بيت المعمار المصرى تابع لصندوق التنمية الثقافية

وتم تحديد أهداف بيت المعمار المصري الأساسية للبيت لتتمحور حول إبراز ثقافة العمارة المصرية المتواصلة بالوطن المصري جميعه عبر عصورها التاريخية مع الإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى توضيح الملامح والعوامل المؤكدة للجانب الإيجابى فى توافق المعمار المصرى مع الواقع البيئى، وبتنوع أنماطه الجغرافية والمؤثرات الثقافية.

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مركز إبداع بيت المعمار المصري بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي الدكتور علي خالد عليوة

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