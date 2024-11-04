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ثقافة وفنون

"زي الهوا" تحيي حفلًا بقصر الأمير طاز الخميس المقبل

فرقة زي الهوا، فيتو
فرقة زي الهوا، فيتو

 يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة "زي الهوا"، في السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر.

وتقدم الفرقة حفلها الأول بتقديم مجموعة من الأغاني مثل: (اشوف فيك يوم) يغنيها طارق الماحي، (عز الحبايب) لأشرف حسن، (قلبي عشقها) لمحمد ناصر، (حرمت أحبك) تغنيها مريم هانى، و(على قلبي) لعمرو عادل، (داري رموشك) لهانى هاشم، (رصيف نمره 5) لأحمد شعراوي، (مش نظرة وابتسامة) تغنيها حنان مقبل، (حلوة يا بلدي) تغنيها زينة.

 بينما تؤدي فرقة زي الهوا أغنيات الثمانينات والتسعينيات بشكل وتوزيع مختلف، تحت إشراف الدكتور سامح عبد العزيز المدير الفنى للفرقة، التى تكونت نتاج اندماج نجوم فرقة (اعز الناس) وفرقة (صوت الحب) للموسيقى الغربية تحت قيادة الفنان جميل الشرقاوي ود. محمد مرسى، شاركت الفرقة بعدة حفلات بدار الأوبرا المصرية، وحفلات هل هلالك بقطاع الإنتاج الثقافي، والمهرجان الصيفي، ومهرجان مؤتمر الموسيقى العربية.

 

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