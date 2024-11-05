"شوية فن" في قبة الغوري الجمعة المقبل

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "شوية فن" بقيادة الفنان جو، في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات مثل؛ احكيلي حدوتة، قهوة وسط البلد، شوية فكة، المراية، راجعة الصبايا، صنايعي بهجة، دوارين، أهل الحبة، مونولوج صاحب السعادة، اه يا أسمراني اللون، لولا الملامة، أحسن ناس، وتقدم الفرقة أيضا فقرة بعنوان (الجمهور يغني) يشارك الجمهور فيها بالغناء لبعض أغاني أم كلثوم وعبد الحليم.

فرقة شوية فن

ظهرت فرقة شوية فن للمرة الأولى عام 2010، وتتميز بتقديم الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، والحماسي بالإضافة إلى بعض أغاني وموسيقى الفلكلور والتراث، الذى يحمل قيم وعادات وتقاليد المجتمع الشرقي من خلال صياغة موسيقية حديثة، باستخدام الآلات الموسيقية الشرقية والغربية مع توزيع هرموني بشكل مختلف.