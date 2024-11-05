"مصر أهل الفن" أمسية في صالون نفرتيتي

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (نفرتيتي) الثقافى في السادسة مساء السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر.

يستضيف الصالون الدكتور فكرى حسن أستاذ علم الآثار بجامعة واشنطن ستيت بالولايات المتحدة في ندوة بعنوان "مصر أهل الفن".

صالون نفرتيتي

وبدأ صالون نفرتيتي الثقافي أولى ندواته في 7 مايو 2023 ويقوم بالإشراف على إعداده كل من الإذاعية "وفاء عبد الحميد" والصحفيات "كاميليا عتريس"، "مشيرة موسى"، "نيفين العارف" وأماني عبد الحميد، وهو يُعد أول صالون يهتم بقضايا الحضارة المصرية وتراثها الإنساني ويناقشها في فعاليات شهرية حوارية مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكرى.