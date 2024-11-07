نائب محافظ الوادي الجديد تُشارك بالمنتدى الحضري العالمي "إعادة تأهيل المناطق غير المخططة"

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، كمتحدث رئيسي بالجلسة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بعنوان "إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات - التجربة المصرية"، وذلك ضمن فعاليات الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال الفترة ٤- ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وفي مستهل كلمتها، أعربت نائب المحافظ، عن شكرها للوزارة لإتاحة الفرصة لعرض التجربة الخاصة لمحافظة الوادي الجديد في ملف التنمية العمرانية الحضرية، وقدّمت نبذة تعريفية موجزة عن المحافظة، لافتةً أنها تحظى بطبيعة خاصة سمحت أن تكون ظهير مصر التنموي الأخضر المستدام، وأتاحت لها الفرصة أن تكون من أوائل المحافظات في اعتماد "المخطط الاستراتيجي العام" عام ٢٠١٨م، بالإضافة للانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوزارة والجهات المختصة.

ثم عرضت تجربة المحافظة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة، وأشارت لخطة وحدة التطوير الحضري بالمحافظة لتطوير كافّة المناطق غير المخططة والانتهاء خلال عام ٢٠٢٥م، مستعرضةً أبرز التحديات التي واجهت عمليات التطوير وسبل حلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وعقد بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية عام ٢٠٢٠ لتطوير بقيمة دعم بلغت ٧٥ مليون جنيه.

وأشارت نائب محافظ الوادي الجديد، ألي أنه تم البدء بمدينة الخارجة عاصمة المحافظة وتم الانتهاء من ٧٥% تقريبًا من الأحياء المستهدفة، والخطة القادمة هي التوسع والانطلاق لباقي مراكز المحافظة، لافتة أن التخطيط والتنمية الحضرية تسهم في رفع المردود الاقتصادي للمدن وتؤهلها أن تكون جاذبة للاستثمار.

وفي ختام كلمتها، لفتت نائب محافظ الوادي الجديد، لتوجه المحافظة نحو المشروعات والأفكار الابتكارية، ومن أبرزها إنشاء أول نموذج لمنزل صديق للبيئة على مستوى الجمهورية بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والذي حصد المركز الأول بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في فئة المشروعات الصغيرة المحلية، وتم التصعيد للمشاركة بقمة المناخ COP 28 القادمة بمدينة دبي بالإمارات، بالإضافة لاستلهام تجارب المحافظات الناجحة ومن ضمنها التقدم لشهادة ترشيد المجتمعات الخضراء وإنهاء ملف قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة أحد قرى مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدةً أن عمليات التطوير حظيت بقبول شعبي كبير، حيث كان المواطن شريكًا ومساهمًا أساسيًّا في نجاح التجربة.

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