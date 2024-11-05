مد عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بواحة الداخلة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، تمديد عمل سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، لمدة أسبوع حتى 14 نوفمبر بمركز الداخلة.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أت هذا التمديد يأتي ضمن جهود الوزارة لزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسيدات في المحافظة.

وأكد شريف، أن المبادرة تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات وتقديم الفحوصات الطبية مجانًا، مما يعزز من فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال.

وأضاف، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة استعدت للمبادرة بتجهيز الأطقم الطبية، وسيارة المامو جرام والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي للفحص من خلال المبادرات الرئاسية، للاطمئنان على صحة المرأة المصرية، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن القافلة الطبية التي بدأت أعمالها في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تأتي ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة"، التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذه المبادرة تسعى إلى توعية النساء حول أهمية الفحص الدوري، وتقديم خدمات الكشف باستخدام جهاز الماموجرام، الذي يعد من أكثر الوسائل فعالية للكشف عن أورام الثدي في مراحلها المبكرة.

وأوضح وكيل الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة الطبية تقوم بفحص الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقدم استشارات طبية حول صحة المرأة وتؤكد توعية السيدات بأهمية الفحص الدوري والفحوصات الذاتية، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات أو علاج إضافي إلى المستشفيات المتخصصة، تستهدف القافلة النساء في الفئة العمرية من 35 عامًا فما فوق، أو السيدات اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وكذلك السيدات اللواتي يعانين من أعراض تتطلب فحصًا متخصصًا.



وأكد صبحي، أن الهدف من القافلة هو رفع الوعي الصحي حول سرطان الثدي والتشخيص المبكر للحالات المحتملة لزيادة فرص العلاج وتقديم الدعم النفسي للسيدات والتوعية بأهمية الفحص الذاتي، حيث تعمل القافلة تعمل حتي السابع من نوفمبر في مركز الداخلة، وتنتقل بعد ذلك إلى مركز الخارجة من الحادي عشر من نوفمبر حتي الخامس من ديسمبر لضمان وصول الفحوصات إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتقليل معدلات الإصابة بسرطان الثدي في مصر وتعزيز الصحة العامة للمرأة، حيث تقدم خدمات الكشف والفحص للسيدات ضمن إطار المبادرة.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن إتاحة خدمات الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة "سيارة أشعة الفحص)"، مع مراعاة خط سير إجراءات الحصول على الخدمة بمركز الداخلة في المدّة من 20 / 10 إلى 7 / 11 /2024 داخل مستشفى الداخلة العام لخدمة أهالي مراكز "الداخلة ـ بلاط ـ الفرافرة"، وفى مركز الخارجة في المدّة من 11 / 11 إلى 5 / 12 /2024 داخل مستشفى الخارجة التخصصي لخدمة أهالي مراكز "الخارجة ـ باريس".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.