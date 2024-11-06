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إطلاق قوافل مبادرة "لمصر نبني أجيال" لدعم صحة طلاب المدارس بالوادي الجديد

إطلاق قوافل مبادرة
إطلاق قوافل مبادرة "لمصر نبني أجيال"، ڤيتو

 ثمّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهود إحدى المؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي؛ لإطلاق قوافل مبادرة (لمصر نبنى أجيال) لدعم صحة طلاب المدارس بالتنسيق مع كبرى المؤسسات البنكية، والتي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل إجراء الكشف الطبي والتحاليل وصرف الدواء والنظارات الطبية بالمجان.

وأوضح الزملوط، أن المؤسسة شملت مدارس اللغات الرسمية المتميزة والسلام الابتدائية والزهور للتعليم الأساسي بالخارجة بالخدمات المقدمة على مدار ثلاثة أيام بإجمالي 1652 طالبا وطالبة، وتم صرف أدوية أنيميا وأطفال لـ 596 حالة، بالإضافة لـ 96 نظارة طبية.

 

 وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن عميق تقديره لجهود مؤسسات المجتمع المدني شركاء التنمية. هذا وتواصل المؤسسة تنفيذ فعاليات المبادرة بمدارس مركز الخارجة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

 

 

 

 

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