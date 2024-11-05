محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستغلال الأمثل لمباني المصالح الحكومية

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببحث الاستغلال الأمثل للمباني والمنشآت بما يخدم الصالح العام ويعود بالنفع على أهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من المنشآت التابعة للجهات الحكومية المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، ترافقه المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني، وجهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ تفقّد محافظ الوادي الجديد، مقر إدارة التفتيش التابعة لمديرية الري ومديرية المساحة وبنايات السكن الإداري، مُوجهًا ببحث الاستغلال الأمثل للمباني والمنشآت بما يخدم الصالح العام ويعود بالنفع على أهالي المحافظة، مؤكدًا استمرار الخدمات المتعلقة بالتعامل مع الجمهور وخاصةً فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمقارّ داخل المدينة. كما وجّه بنقل سيارة قديمة من عهد التعمير ورفع كفاءتها؛ لعرضها كمزار في مكان عام كجزء من تراث المحافظة.

انتقال العاملين للعاصمة الإدارية

ومؤكدًا على تذليل كافّة العقبات لإنهاء إجراءات انتقال العاملين بكافّة المديريات الخدمية والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عاجلًا مع مديري المديريات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة انتقال وانتظام العاملين بالعاصمة تمهيدًا لافتتاحها الرسمي قبل نهاية العام، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وجاءت القرارات كالآتي:

◾️سرعة الانتهاء من انتقال جميع المديريات والجهات المقرر انتقالها، وإنهاء إجراءات استلام المنشآت بنهاية هذا الأسبوع.

◾️اتخاذ الإجراءات القانونية في حال امتناع الجهات أو تأخرها عن الانتقال.

◾️توفير وسائل انتقال وتحديد نقاط تجمع للموظفين؛ لتيسير انتقالهم من وإلى العاصمة.