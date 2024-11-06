الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث لضبط المتهم بطعن سيدة في 15 مايو

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم بالتعدي علي سيدة بسلاح أبيض محدثا إصابتها بعدد من الطعنات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، التي بدأت عندما اصطدمت المجني عليها وهي تستقل دراجة بخارية بسيارة ملاكي أدت لتهشم مرآة السيارة الملاكي فوقعت مشادة كلامية بين المتهم، الذي كان يقود السيارة والمجني عليها انتهت بتعدي المتهم علي المجني عليها بعدة طعنات ولاذا بالفرار.

وبمساعدة الأهالي تم نقل المجني عليها للمستشفى وحررت محضر ضد المتهم يحمل رقم 5614 لسنة 2024 جنح مايو.

وأدلت بتفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له، لرجال التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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لضبط المتهم بالتعدي علي سيدة بسلاح أبيض بالتعدي علي سيدة بسلاح أبيض محدثا إصابتها بعدد من الطعنات بدائرة قسم شرطة 15 مايو كاميرات المراقبة بسلاح ابيض

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