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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لتقليد العملات الوطنية في المنيا

تشكيل عصابي لتقليد
تشكيل عصابي لتقليد العملات, فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا، تجديد حبس تشكيل عصابي لتقليد العملات الوطنية وحيازة كمية من المخدرات، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا أكدت  قيام ( عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع تقليد النقود وترويجها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملات محلية "مُقلدة" الأجهزة والأوراق المستخدمة فى نشاطه الإجرامى)  كما ضُبط بصحبته (عامل – مقيم بذات المركز ) وبحوزته (مبلغ مالى عملة محلية "مُقلدة" - كمية من مخدر الآيس ).. وبمواجهتهما أقر الأول بنشاطه الإجرامى.

 

وأقر الثانى بقيامه بشراء العملات المقلدة لاستخدامها فى تجارة المواد المخدرة وأضاف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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