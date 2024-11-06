زوجة في دعوى خلع: بيتنمر عليا بسبب وزني وعايز يعيش مع واحد شبه ياسمين صبري

رفعت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها في محكمة جنوب الجيزة، بسبب تنمره عليها.

وقالت أمام قاضي الأسرة:" زهقت من عيشتي مع زوج لا يشعر بي ويعايريني دائما بإني تخينة ويجرح مشاعري".

وتابعت:" دائم التنمر عليا ويجعلني أشعر دوما بنقص في نفسي ويردد علي مسمعي دوما انه نفسه يعيش مع ياسمين صبري ويهددني بالزواج من أخرى".

وأضافت الزوجة في دعوي الخلع التي رفعتها، أنها تزوجت منذ عدة سنوات وأنجبت طفلا وعقب الإنجاب إزداد وزنها بشكل ملحوظ، ومن وقتها تحولت معاملة زوجها تماما بعد زيادة وزنها نتيجة الولادة، وكان دائما يتنمر على مظهرها.

وأشارت إلى أن زيادة تنمر زوجها على وزنها وهيئتها وتهديده الدائم بالزواج من أخرى دفعها لإقامة دعوى خلع، خاصة أنه رفض مبدأ الطلاق وديا.