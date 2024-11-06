حبس تاجر مخدرات لحيازته كميات من الحشيش في مطروح

قررت النيابة العامة، حبس تاجر مخدرات لحيازته كميات من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بملايين الجنيهات فى مطروح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم.. وبحوزته (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 بنادق خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.