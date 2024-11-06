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حوادث

القبض على عاطل بتهمة التحرش بـ طفلة فى بولاق الدكرور

ضبط عاطل تحرش بـ
ضبط عاطل تحرش بـ طفلة داخل عقار فى بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بتهمة التحرش بطفلة داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

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كان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطلا مقيما بذات العقار محل سكنها بالتحرش بنجلتها عقب استدراجها داخل شقته بدائرة القسم.
 وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

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