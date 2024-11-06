القبض على عاطل بتهمة التحرش بـ طفلة فى بولاق الدكرور
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بتهمة التحرش بطفلة داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور.
كان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطلا مقيما بذات العقار محل سكنها بالتحرش بنجلتها عقب استدراجها داخل شقته بدائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.