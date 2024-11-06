من الطفولة إلى رئاسة أمريكا، 10 صور ترصد محطات مهمة في حياة ترامب رجل الفرص

أصبح دونالد ترامب الرئيس رقم 47 فى تاريخ أمريكا، وعاد المرشح الجمهوري ليكمل ولاية ثانية غير متصلة تعهد بها منذ خروجه من البيت الأبيض.

فوز ترامب برئاسة أمريكا مرة ثانية

دونالد ترامب.. بعيدا عن كونه أصبح مرة ثانية رئيس أهم دولة فى العالم ومركز صنع قرارات الأرض، مر برحلة حياة طويلة يراها البعض ممتعة فيما يراه آخرون معقدة، لكنه فى نهاية المطاف يصل دائما إلى ما سعى له وأراد.

ترامب، فيتو

ترامب، المولود فى 14 يونيو 1946 كان الطفل الرابع من بين خمسة أطفال، وكان له شقيقان - فريد جونيور وروبرت - وشقيقتان، ماريان وإليزابيث. إليزابيث هي شقيقته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة.

ترامب، فيتو

كان والده فريد يدير شركة إنشاءات ناجحة في أحياء نيويورك الخارجية، انضم إلى شركته لأول مرة في عام 1968، لكنه سرعان ما بدأ العمل بمفرده في قلب مانهاتن.

ترامب، فيتو

وتبع ذلك إنشاء الكازينوهات والشقق السكنية وملاعب الجولف والفنادق، من أتلانتيك سيتي وشيكاغو ولاس فيجاس إلى الهند وتركيا والفلبين.

ترامب، فيتو

وساعد أسلوب دونالد ترامب المبهر في بروزه بعالم الأعمال في نيويورك والارتقاء إلى النجومية في عالم الترفيه من خلال برنامجه التلفزيوني "المتدرب".

زيجات فى حياة ترامب

تزوج ترامب ثلاث مرات وأنجب خمسة أطفال. وكان أول زواج له في عام 1977 من إيفانا زيلنيتشكوفا.

زوجة ترامب، فيتو

توج ترامب من زوجته الثالثة ميلانيا كنوس في عام 2005، عندما كان عمره 52 عامًا وكانت تبلغ من العمر 28 عامًا.

أبناء ترامب، فيتو

ترامب، فيتو

بدأت حياته السياسية في عام 2015 عندما أعلن عن ترشحه للبيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي في برج ترامب محاطًا بعائلته، رافعا شعاره: "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وبعد حملة انتخابية مريرة اتسمت بالجدال، تغلب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وأقسم اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في عام 2017.

ترامب، فيتو

هيمنت الانتقادات على العام الأخير من رئاسته بسبب تعامله مع جائحة كوفيد-19. واضطر ترامب إلى أخذ استراحة خلال حملته الانتخابية لعام 2020 بعد تشخيص إصابته بالفيروس.

خسارة ترامب أمام بايدن وفوزه مجددا

خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن لكنه رفض قبول النتيجة، مدعيا أن الانتخابات كانت مزورة. وحشد أنصاره في واشنطن في 6 يناير وحثهم على السير إلى الكونجرس. وتصاعدت المظاهرة إلى أعمال شغب، وأصبحت أفعاله في ذلك اليوم محور قضيتين جنائيتين.

ترامب، فيتو

بدا أن حياته السياسية قد انتهت، لكنه أعلن ترشحه مرة أخرى للرئاسة وسرعان ما أصبح المرشح الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري. بدأ ترامب حملته الانتخابية العامة وهو يواجه 91 تهمة جنائية.

ي مايو 2024، أُدين بارتكاب 34 تهمة احتيال تتعلق بأموال تم دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016. وفي الصيف الماضي، حاول مسلح يبلغ من العمر 20 عامًا اغتياله في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا.

ترامب، فيتو

وبعد حملة مليئة بالأحداث، فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسوف يرحل عن السلطة عند بلوغه من العمر 82 عامًا بحلول نهاية ولايته عام 2026.