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معركه شرسة وتغيير أنظمة، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير المخاوف وتكشف مصير ترامب

حرب شرسة قادمة، فيتو
حرب شرسة قادمة، فيتو

علق الإعلامي توفيق عكاشة على إعلان دونالد ترامب عن فوزه بتغريدة غامضة تثير الجدل، حيث تساءل عكاشة عن إمكانية حكم ترامب للولايات المتحدة، بعد إعلانه الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلًا: "هل سيحكم ترامب أو يذهب لجوار ربه".

رسالة غامضة من توفيق عكاشة تكشف مصير ترامب

كما ذكر توفيق عكاشة، في رسالته الغامضة، أن القادم ليس كما يتوقعه المحللون والمفكرون، مؤكدًا أن القادم سيكون معركة شديدة الشراسة، وصفها بـ "الحرب العالمية الثالثة المدمرة"، سيتغير فيها النظام الإيراني و3 دول.    

 

رسالة غامضة لعكاشة تكشف مصير ترامب، فيتو
رسالة غامضة لعكاشة تكشف مصير ترامب، فيتو

وتساءل توفيق عكاشة في أول رسالة غامض له بعد إعلان ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "هل سيحكم ترامب أمريكا أم يذهب إلى جوار ربه القادم ليس كما يتوقعه المحللون والمفكرون والمثقفون ولا كما يتوقعه حكام العرب". 

وتابع توفيق عكاشة رسالته الغامضة قائلًا: "تذكروا هذه الكلمات واحتفظوا بها لديكم القادم معركة شديدة الشراسة الحرب العالمية الثالثة المدمرة هي المحطة القادمة، وتغير الأنظمة في ٣ دول وإيران...". 

رسالة عكاشة الغامضة تثير المخاوف

وأثارت التغريدة الغامضة للإعلامي توفيق عكاشة مخاوف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناشط السعودي أبو بدر "أغلب توقعات دكتور توفيق عكاشة للأسف صحيحة وصارت...". 

ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، فيتو
ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، فيتو

وعلق الناشط اليمني حسين صالح عزيز قائلًا: "اذا اغتيل سيحكم نائبه، وأنا أراه أخطر من ترامب، لذلك ستفضل الدولة العميقة بقاء ترامب حي ومواجهته على مواجهة نائبه، وبالنسبة لحرب عالمية ثالثة اعتقد انها ناشبه من زمان والله اعلم...". 

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "حضرتك فاهم المشهد صح جدًا وأبشرك أن حساباتك كلها صحيحة ودقيقة طبقًا للمعتاد والطبيعي، ولكن أغفلتم أهم شئ من حساباتكم، أغفلتم الله منها، ولأنه سبحانه من يدير المشهد الآن كاملًا". 

ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

جدير بالذكر أن دونالد ترامب، أعلن عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه أصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية. 

وأكد دونالد ترامب أنه سيعمل على وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.

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