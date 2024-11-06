تزوج 3 مرات ولديه 5 أطفال وكوّن ثروته من العقارات، معلومات عن دونالد ترامب

الانتخابات الأمريكية 2024، يخوض دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، سباق الانتخابات الأمريكية ضد منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة التي يخوضها ترامب.

فمن هو دونالد ترامب؟

دونالد ترامب هو رجل أعمال أمريكي ضمن قائمة أثرياء، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 متفوقا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. عرف بتصريحات ومواقف مثيرة للجدل كان أبرزها نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

المولد والنشأة

ولد دونالد ترامب في 1946 في مدينة نيويورك، وهو الرابع في أسرة مكونة من خمسة أطفال لأبوين من أصول ألمانية وأسكتلندية.

كان والده يعمل ببناء الشقق السكنية في نيويورك وتشييد مساكن العسكريين الأمريكيين ومن عمله هذا كون ثروته. وقد أثر في تكوين شخصية ابنه دونالد حتى اختار العمل في العقارات تأسيا بوالده.

تزوج ترامب عام 1971 من إيفانا عارضة الأزياء ثم طلقها عام 1990. وله منها 3 أبناء وهم: دونالد الابن، وإيفانكا وإريك، ويعملون جميهم في مواقع مهمة في مؤسسة والدهم.

وفي 1993 تزوج ترامب من الممثلة مارلا ميبليز ثم انفصل عنها عام 1999 ورزق منها بطفلته تيفاني. وفي 2005 تزوج ترامب مرة ثالثة من العارضة ميلانيا كناوس ع ورزق منها بطفل أسماه بارون وليام.

تلقى دونالد ترامب تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست في مدينة نيويورك. ولما بلغ الثالثة عشرة التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، حيث حصل عام 1964 على درجة الشرف الأكاديمية، وانتقل بعد ذلك إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، قبل أن يلتحق بكلية وارتون للتجارة وإدارة الأموال التابعة لجامعة بنسلفانيا، وتخرج فيها عام 1968 بإجازة (بكالوريوس) في الاقتصاد واختار بعدها العمل في شركة العقارات التي يديرها والده.

دونالد ترامب، فيتو

يصنف ترامب بأنه قريب من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري، واشتهر بعدائه للمهاجرين في أمريكا خصوصا المتحدرين من أصول مكسيكية، الذين يتهمهم بإغراق البلاد بالمخدرات والعنف، ولا يتردد في الدعوة لإعادة النظر في قوانين الهجرة، ووقف منح الجنسية الأمريكية لأطفال المهاجرين.

بدأ دونالد ترامب مسيرته المهنية بالعمل مع والده ضمن مؤسسة ترامب العقارية التي كانت متخصصة في تأجير المساكن للطبقة المتوسطة بأحياء نيويورك، ثم أصبح الرئيس التنفيذي لها بعد توسعها ودخولها الاستثمار في مجالات جديدة.

ونجح ترامب عدة مرات في تجاوز الهزات والأزمات المالية التي واجهت شركاته، خصوصا ما بين عامي 1987 و1997، وعامي 2008 و2009 والتي أدت إلى إعلان عدة مؤسسات تابعة له الإفلاس، حيث تمكن كل مرة من الخروج من الأزمة والقيام باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقد أصبح اسم ترامب "علامة تجارية" تقدر بملايين الدولارات في السوق الأمريكية.

بداية دخول ترامب للحياة السياسية

لم يسبق لترامب أن مارس عملا سياسيا مباشرا، لكنه قدم خلال عقدين من الزمن تبرعات لحملات انتخابية رئاسية لمرشحين من الحزب الجمهوري والديمقراطي.

وقد أصدر النواب الجمهوريون في ولاية نيويورك في أكتوبر 2013 مذكرة اقترحوا فيها مشاركة ترامب في سباق المنافسة على منصب حاكم الولاية مع أندري كومو، وهو ما رفضه ترامب.

وفي 2016 فاز ترامب ي رسميا بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر من السنة نفسها، وتعهد بإعادة بناء الجيش الأمريكي والقضاء على تنظيم الدولة.

وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، تمكن ترامب من الفوز وتصدر النتائج المعلنة ليصبح الرئيس الـ45 في تاريخ أمريكا.

وكان من أول قرارات ترامب بعد تولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على أمر تنفيذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة وحظي القرار بتأييد المحكمة العليا، فيما استنكر المعارضون القرار.

والدول المحظورة هي: اليمن وسوريل والسودان وليبيا وإيران والصومال، وتضمن القرار المنع حتى في حالة وجود البطاقة الخضراء التي تعطي إذنا بالإقامة في الولايات المتحدة.

وحكم ترامب الولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسية واحدة امتدت 4 سنوات. وخلال هذه الفترة اتخذ قرارات مثيرة للجدل، فوسع الجدار الفاصل مع المكسيك، وأعلن انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما أعلن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات على إيران في مايو 2018.

وسحب ترامب أيضا بلاده من اتفاقية المناخ في يونيو 2017، ودخل في حرب تجارية علنية مع الصين أثرت على الحركة التجارية العالمية.

وتميزت الولايات المتحدة خلال حكمه بفترة نمو اقتصادي كبير إلى ما قبل بدء أزمة كورونا. واتهم خلال حكمه بالعنصرية.

محاكمة دونالد ترامب

في مارس 2023 وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهامات جنائية لترامب وصلت إلى 30 اتهاما وفقا لمحاميه، وفي يونيو2023 وجهت 7 تهم أخرى لترامب بلائحة اتهام ثانية وهي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة أن توجه اتهامات جنائية لرئيس سابق.

ومن أبرز التهم الموجهة لترامب: نقل وثائق سرية من البيت الأبيض إلى منتجع "مار أيه لاغو" في فلوريدا بعد انتهاء ولايته. علما أن هذه الوثائق يجب أن تكون في مرافق حكومية آمنة.



بالإضافة إلى تهم تتعلق بتزوير سجلات أعمال شركاته لإخفاء معلومات ضارة عن الناخبين خلال انتخابات الرئاسة سنة 2016، ودفع رشاوى لشراء صمت أشخاص خلال الانتخابات نفسها، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، والتهرب الضريبي، والتشهير والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية والتآمر على الحقوق، وكذلك تهمة تصنف كخيانة وهي محاولته البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات عام 2020.

وفي أغسطس 2023 وُجهت لترامب لائحة اتهامات جديدة تتعلق بالهجوم الذي حدث على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 من طرف أنصاره أثناء مصادقة الكونجرس على فوز الرئيس جو بايدن، ومحاولتهم الضغط لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020 وفاز بها بايدن.



المؤلفات التي أصدرها ترامب

أصدر دونالد ترامب عدة مؤلفات مرتبطة بسيرته الذاتية وتجربته، أشهرها:

"فن التفاوض" (1987).

"فن البقاء على قيد الحياة" (1991).

"الوصول إلى أميركا" (2000).

"كيف تصبح غنيا" (2004).

"لماذا تريد أن تصبح غنيا؟" (2006).

"الطريق إلى النجاح" (2007).



محاولات اغتيال دونالد ترامب

وتعرض ترامب لعدة محاولات اغتيال واحدة منها في 2016، واثنتان في 2017، كما نجا من محاولة اغتيال في يوليو 2024 حين حاول شاب في الـ20 يدعى توماس ماثيو كروكس إطلاق النار عليه في تجمع انتخابي ببنسلفانيا.

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