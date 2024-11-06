لضمان العدالة والشفافية، الشباب والرياضة تكشف نتائج تظلمات انتخابات الاتحادات

تتابع وزارة الشباب والرياضة، بصورة مستمرة نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية في انتخابات عدد من الإتحادات الرياضية وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانونًا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي وكذلك المتابعة الدقيقة لكافة مجريات انتخابات الاتحادات ووضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

تضمن بيان وزارة الشباب والرياضة انتهاء لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية من التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

وفيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، كما تم قبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية).

كما أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التايكوندو، حيث تم قبول التظلم المقدم من ايهاب جابر (المتقدم على العضوية)، فيما تم رفض التظلم المقدم من عمر عصام وذلك لعدم انطباق شرط الترشح عليه، وتم رفض الطعون المقدمة ضد كل من "محمد مجدى طايل، حسن كمال، محمد عبد الله السعيد".

وعن التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التجديف، أعلنت اللجنة المختصة إرجاء النظر فى التظلمات المقدمة من (محمد الطاهر محمود، إبراهيم مصطفى عاشور، حاتم شاهين أحمد) لتداول التظلمات فى القضاء، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الترايثلون، حيث اعلنت اللجنة رفض التظلم المقدم من ندا محمد سمير لعدم استيفائها شرط الترشح، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الجودو، حيث تم مخاطبة الإتحاد لموافاتنا باستيفاء والخاصة بالطعن المقدم من محمد مطيع والتظلم المقدم فى أحمد عبد الحميد.

تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرماية بعد إجراء الانتخابات

اتحاد الرماية، حسم حازم حسني، مقعد رئيس الاتحاد المصري للرماية للدورة الرابعة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وحافظ حسني، على مقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 10 أصوات من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري للرماية، مقابل 9 أصوات لمنافسه مصطفى حمدي.

وفاز بمقاعد العضوية كلًّا من: “خالد ابراهيم، السيد محمد، محمد أسامة، إسلام محمد كمال، إسلام علي، محمود سيف، مصطفى عاطف".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد الرماية بعد اختيار الجمعية العمومية من، رئيس و7 أعضاء.

شهد الاجتماع الجمعية العمومية حضور 19 نادي وجاءت الأندية الحاضرة كالتالي: اتحاد الشرطة الرياضي، نادي القناة للرباط والأنوار، القناة الرياضي، المؤسسة الرياضية العسكرية، حدائق الأهرام، راية، الصيد المصري بالدقي، صيد المحلة، مدينة نصر الرياضي، منتزة بدر، طلائع الجيش، الداخلية، الشمس الرياضي، هواة الصيد، الصيد بوادي النطرون، يخت الجيزة، المعادي الرياضي، الصيد المصري بالإسكندرية، والشبان المسلمين.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بجانب الدكتور محمد سالم وأستاذ أحمد عبد العليم، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.