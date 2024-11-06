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رياضة

حسن حمدي يظهر في انتخابات اتحاد الرماية على مقعد الرئاسة

حسن حمدي، فيتو
حسن حمدي، فيتو

ظهر حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، في انتخابات اتحاد الرماية لدعم ابن شقيقه مصطفى حمدي المرشح على مقعد الرئاسة.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية اجتماعًا هامًّا اليوم الأربعاء، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

موعد انتخابات اتحاد الرماية

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرماية في الـ11 صباحا، في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية كل من:

منصب الرئاسة:

حازم حسني (رئيس الاتحاد الحالي) - مصطفى حمدي - محمد الشاذلي

منصب العضوية:

عماد عليش - عبد الرازق محمد - خالد العقاد - محمود عبدالله - مصطفى أحنيش - خالد البهتيمي - السيد مخيمر - محمد عسكر - محمد سليمان - حسين يوسف - أحمد العمراوي - إسلام علي - نها العيسوي - حلمي الأعصر - إسلام غنيم - شريف علي - ياسر العاصي.

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الرماية طبقًا للائحة من رئيس و7 أعضاء، وتضم الجمعية العمومية 19 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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