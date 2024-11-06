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رسميا، حازم حسني رئيسا لاتحاد الرماية

الرماية، فيتو
الرماية، فيتو

 انتخابات اتحاد الرماية، حسم حازم حسني رئاسة اتحاد الرماية في الانتخابات التي أقيمت منذ قليل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وفاز حازم حسني بمنصب رئيس الاتحاد بعد حصوله على 10 أصوات مقابل 9 لمنافسه مصطفى حمدي.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الرماية اجتماعًا هامًّا اليوم الأربعاء، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية كل من:

منصب الرئاسة:

حازم حسني (رئيس الاتحاد الحالي) - مصطفى حمدي - محمد الشاذلي

منصب العضوية:

عماد عليش - عبد الرازق محمد - خالد العقاد - محمود عبدالله - مصطفى أحنيش - خالد البهتيمي - السيد مخيمر - محمد عسكر - محمد سليمان - حسين يوسف - أحمد العمراوي - إسلام علي - نها العيسوي - حلمي الأعصر - إسلام غنيم - شريف علي - ياسر العاصي.

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الرماية طبقًا للائحة من رئيس و7 أعضاء، وتضم الجمعية العمومية 19 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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