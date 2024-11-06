تحرير 22 ألف مخالفة تجاوز للسرعة على الطرق خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط العديد من المخالفات المتنوعة من بينها نحو 22 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

إضافة إلى مخالفات السير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

إجمالي مخالفات تجاوز السرعة أعلى الطرق

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.