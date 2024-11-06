إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الشيخ الدولى
أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق “طنطا - كفر الشيخ” الدولى، اليوم الأربعاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى.
وانتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين بالفحص تصادم سيارتين نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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