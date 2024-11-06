إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم
أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة سوزوكي امتداد محور صلاح سالم بمنطقة منشأة ناصر.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوجود مصادمة ومصابين بطريق صلاح سالم بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارتى إسعاف لمكان الواقعة وتبين تصادم أتوبيس وسيارة سوزوكي وإصابة 4 أشخاص.
ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ورفع آثار الحادث.
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