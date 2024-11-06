التسريبات تهز الكرة المصرية.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب تسريب مباراة الزمالك والبنك.. ميدو وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد دياب أشهر ضحايا الإيجبشيان ليج

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الساحة الرياضية والشارع الكروي، بعد تسريب مقطع صوتي لمحادثة طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي أدارها تحكيميًا الدولي المصري محمد عادل، وعاونه محمد سلامة على تقنية الـvar، أثارت جدلًا واسعًا، بسبب القرارات وانتشار تسريب صوتي منسوب للحكمين خلال المباراة.

وتضمن التسريب الصوتي المنسوب للحكمين اعتراف محمد عادل بعدم أحقية الزمالك في ركلة جزاء خلال مشاهدة اللعبة في شاشة الـvar، ومن ثم إصدار قرار باحتسابها.

رد فعل اتحاد الكرة

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيقًا رسميًا مع لجنة الحكام في تسريبات محادثة الڤار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وطلب من الشركة المنوطة بالإشراف على تشغيل التقنية في المسابقات المصرية النسخة الأصلية من التسجيل الصوتي للمحادثة.

رد محمد عادل على التسريب الصوتي

وأكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك.

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية: التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام.

وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

الحكم محمد عادل

تسريب الحكم محمد عادل انضم إلى قائمة طويلة من التسريبات أثارت الجدل في الكرة المصرية، حيث يكون حقيقيا والآخر هو تلاعب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عادة يكون للتسريب صدى كبير خاصة لو كان لنجم مشهور في كرة القدم.

تسريب صوتي لـ طارق يحيى

انتشر تسريب صوتي لـ طارق يحيى قبل البطولة العربية التي ودعها الزمالك من دور المجموعات، أشار خلاله لرفضه الظهور في برنامج زملكاوي على قناة النادي لأن أمورا كثيرة لا تعجبه، وتابع: “رفضت أيضا العمل طوال الأسبوع لأن البهوات في السعودية” في إشارة إلى زملائه الذين غادروا لتغطية البطولة العربية.

ويأتي إعلان طارق يحيى رحيله عن صفوف الزمالك بعد أيام من رحيله عن قناة الزمالك وانتشار تسريب صوتي منسوب له وهو ينتقد إدارة الزمالك في الوقت الحالي حيث قال فيه: "أنا مش راضي عن حاجات كتير داخل الزمالك، بس ماليش كلمة، مرتضى منصور هو من يدير النادي ومعه أولاده فقط، ورافض إني أطلع على القناة".

وأعلن طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق رحيله عن العمل بقطاعات الناشئين بنادي الزمالك وذلك بعد أيام من أزمة التسريب الصوتي المنسوب له والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تسريب صوتي لضياء السيد ضد شيكابالا

وكان أثار تسريب صوتي لـ ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق حول عدم ضم محمود عبد الرازق “شيكابالا” لصفوف المنتخب الوطني، جدلا واسعا خاصة أنه أغضب جماهير الزمالك بشدة.

وكان تم تسريب فيديو لضياء السيد خلال فترة إعداد لتسجيل برنامج بعد سؤال فريق الإعداد عن انضمام شيكابالا لصفوف المنتخب ورد قائلا: شيكابالا ولا هيهوب من المنتخب".

وقال ضياء السيد، في تصريحاته تلفزيونية: "في البداية من سرب هذا الفيديو غير أمين وغير مسؤول، الأمر كان دعابة بيني وبين المصور، وكان هزار لا أكثر من ذلك وشيكابالا مثل ابني، وما حدث لم يكن أكثر من دعابة قبل التصوير".

وأضاف: “الذي سرب الفيديو شخص غير أمين خاصة أنه كان مزاحا وشيكابالا مثل ابني وهو صديق لـ نجلي”.

وكان ضياء السيد خرج عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وأكد أن انتمائه الكروي للنادي الأهلي لن يؤثر على عمله، وأن الفيديو المسرب عبارة عن دعابة ولكن جماهير الزمالك هاجمته بشدة.

تسريب مجدي عبد الغني وميدو

لا ينسى أحد التسريب الشهير للرباعي حازم إمام وأحمد حسام ميدو ومجدي عبد الغني وسيف زاهر، أثناء الفاصل الإعلاني خلال تحليلهم إحدى مباريات المنتخب الوطني استعدادًا لكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.

الفيديو تم تصويره أثناء الخروج لفاصل إعلاني وتم تسريبه ليثير جدلا واسعا بسبب تضمنه ألفاظ غير متوقعة من ميدو ومجدي عبد الغني.

تسريب صوتي لثروت سويلم ووجيه أحمد

كما انتشر تسريب صوتي لثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة في ذلك الوقت ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق يتفقان خلالها على تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك مع المقاصة فى الدورى الممتاز، لاحتواء غضب رئيس نادي الزمالك ضد لجنة الحكام ومسؤولي الجبلاية.

تسريب أحمد دياب ومرتضى منصور

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، تسريبا صوتيا منسوبا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومرتضى منصور، وجه فيه الطرفان بعض السباب والشتائم مما أثار غضب الجماهير.