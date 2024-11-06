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رياضة

الحكم محمد عادل: التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ للنائب العام

الحكم محمد عادل،
الحكم محمد عادل، فيتو

أكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك.

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية: “التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام”.

 سادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

 

اتحاد الكرة يرفض تسريب التسجيل الصوتي

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

 

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة.

وتابع المصدر: تصريحات محمد عادل خلال كانت خلال الجلسة كانت صادمة لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

إبراهيم نور الدين، فيتو
إبراهيم نور الدين، فيتو

تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين مع محمد عادل 

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة، مع الحكم محمد عادل،  لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين أكد خلال الجلسة خطأ محمد عادل في احتساب ضربة الجزاء لصالح نادي الزمالك، وأن المحادثة الصوتية بين الحكم ومحمد سلامة حكم الفار تؤكد أن الأخير أرسل لعادل لمتابعة قراره عن طريق تقنية الفيديو وقول الحكم “يخريب…. اللعبة صعبة”.

ليرد محمد عادل على ابراهيم نور الدين: "لو فيه تسجيل صوتي بيني وبين ميدو يؤكد ذلك طلعه أو ابعته للنيابة للكشف عن مصدر الصوت نفسه، وأنا لم أتحدث بهذا الأسلوب أو نص الحوار الذي تردد في وسائل الإعلام.

وتابع المصدر: بأن إبراهيم نور الدين أنهى الجلسة بعد الاستماع لمحمد عادل، وتأكيد الأخير على إعلان المحادثة الصوتية للاعلام إذا صدر منه أي محادثة بهذا اللفظ وأن الحديث مع محمد سلامة كان نصا: "الكرة ضربت في الأرض وخبطت في إيده" فقط.

وشدد عادل خلال الجلسة على أنه لم يصدر منه أي حديث آخر، ومن يمتلك تسجيلا صوتيا يعرضه على الإعلام نافيا ما تردد حول قوله “يخريب…”.

يذكر أن محمد سلامة لم يحضر جلسة الاستماع اليوم باتحاد الكرة.

 

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