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محافظات

محافظ الدقهلية يبحث شكاوى المواطنين مع النواب

لقاء محافظ الدقهلية
لقاء محافظ الدقهلية بالنواب، فيتو

إلتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بالمواطنين ووضع الحلول.

تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية بأعضاء مجلس النواب والشيوخ 

واستمع محافظ الدقهلية لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية المقدمة من خلال النواب كل في نطاق دائرته التي يمثلها وأيضا على مستوى المحافظة.

من اجل المواطن استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وفي هذا الصدد أكد المحافظ على استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والتي شملت الطرق- المخططات العمرانية- المواقف- المرور - المواصلات- الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء - الغاز - الري - الزراعة - التموين- النظافة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة.

الجهاز التنفيذي يبذلون قصارى جهودهم في كافة القطاعات

 

كما أكد  "مرزوق " على أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون قصارى جهودهم في كافة القطاعات ومن خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقديم كافة الخدمات للمواطن وبالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان مجلسي النواب والشيوخ..
 

المشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين

وتناول محافظ الدقهلية مع  النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبدالحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة والمهندسة ولاء حمزه وكيل إدارة الاتصال السياسي..

التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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