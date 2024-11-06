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محافظات

إحلال وتجديد شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بجمصة في الدقهلية

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بجمصة، فيتو

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة باستقبال لجنة الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس محسن زهران رئيس القطاع التنفيذى لمشروعات الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والوفد المرافق له.

وجاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المثمر مع الفريق كامل الوزير وزير النقل. 

واستهدفت الزيارة دراسة احلال وتجديد شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بجمصة وذلك للتيسير علي المستثمرين بالمنطقة.

وفي هذا السياق قال  "مرزوق": إن لدينا سياسة جديدة نعطي من خلالها الأهمية القصوى للمنطقة الصناعية والعمل على تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين تنفيذًا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات  رئيس الجمهورية.

وأضاف "مرزوق" أننا جميعا نعمل من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المركزية والوزرات المعنية من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب،وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.

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