بسبب خلافات عائلية، مصرع شخص على يد شقيقته بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه على يد شقيقته بمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.

بلاغ يفيد بمقتل شخص طعنا

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغا من الأهالي، يفيد مقتل شخص طعنًا على يد شقيقته في نطاق حي ثالث بالإسماعيلية، وذلك عقب نشوب خلاف بينهما و مشاجرة، وقعت أمام مدرسة المعدات الثقيلة، انتهت بقيام سيدة بطعن شقيقها مستخدمة سلاح أبيض أمام المارة في الشارع.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة المبدئية إن المتوفى رجل في الأربعينات من عمره مصاب بعدة طعنات بأماكن نافذة بالجسد وفارق الحياة في مكان الحادث متأثرا بجراحه.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

التحقيق في الواقعة

فيما أمر مدير أمن الاسماعيلية بتشكيل فريق من البحث الجنائي للكشف عن ملابسات الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وعلى صعيد آخر، كانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على مزارع أطلق النيران على طالب، ما أسفر عن مصرعه.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين والد المجنى عليه ومزارع بسبب خلافات على أولوية رى أرض زراعية، وعندما شاهد الابن المشاجرة توجه إلى مناصرة والده ولكن المتهم أطلق عليه النيران من فرد خرطوش.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفي فايد المركزي والقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.