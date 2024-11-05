تموين الشرقية: حملات رقابية مشددة على الأنشطة التجارية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

المرور على المخازن ومحطات تموين السيارات

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية ومفتشي الرقابة التجارية بالإدارة، للمرور على المخازن ومحطات تموين السيارات

مخزن منظفات بمنيا القمح

وأسفرت الحملة عن تحرير أربعة محاضر منهم المحضر رقم ٣٣٧٢٠ جنح منيا القمح وضبط مخزن منظفات وتم التحفظ علي ١٠٠ بالته بامبرز بكل بالته ٥ شنطة بها ٤٠ حفاضة و١٠٠ كرتونة شامبو بكل كرتونة ٢٤٠ ظرف ٥ ملل مجهولة المصدر.

حملة تموينية على المخابز البلدية

كما قامت حملة من إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان و حمادة صالح و محمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة بشن حملة تموينية على المخابز البلدية،

تحرير 11 محضر إثبات حالة بمخابز بكفر ايوب

أسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز كفر ايوب ومركز العدلية للتصرف في ٢ شيكارة دقيق بلدي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن بيانات المخبز.

1182 قطعة حلوى منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٦٧١٦ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس لصاحب محل جملة وقطاعى مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع حلويات أطفال منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة، وقد تم التحفظ على عدد (٩٥) علبة حلويات باجمالى عدد (١١٨٢) قطعة جميعها منتهية الصلاحية وتم نقلها إلى إحدى فروع الشركة العامة لتجارة الجملة على سبيل الأمانة وعلى ذمة المحضر المحرر وجاري العرض على النيابة العامة وكذلك تم تحرير عدد (٥) محاضر ضد تجار تموينيين بمنطقة العدلية وأولاد سيف لعدم ممارستهم النشاط التمويني على الوجه المعتاد وغلق المحل أمام المواطنين وعدم صرف السلع التموينية.

تموين قطاع الجنوب

كما قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي ومصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية بالعاشر وشرين صبرى المفتشة بالإدارة بالعاشر من رمضان، بالمرور على المخازن والمحال التجارية.

محاضر تموين بالعاشر من رمضان

وأسفرت الحملة عن تحرير ست محاضر مخالفات تموينية منها المحضر رقم 11605 جنح العاشر ضد صاحب مخبز افرنجى بالعاشر وضبط نصف طن دقيق فاخر مجهول المصدر بالمخبزوالمحضر رقم 11606 جنح العاشر ضدصاحب مخزن مواد غذائية بالعاشر وضبط 1500 كجم أرز طعام ما يعادل طن ونصف أزر مجهول المصدر و50 كرتونة زيت طعام بإجمالي 600 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر.