جامعة القناة تعلن عن أنشطتها الطلابية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بقطاع خدمة التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، على خريطة الأنشطة الطلابية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

المشرفون والرعاة

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية.

كما يشرف على تنظيم كافة الفعاليات الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة استكمال مسابقات الطالب والطالبة المثالية.

استكمال مسابقات الطالب والطالبة المثالية

و يواصل الطلاب استكمال مسابقة الطالب والطالبة المثالية والتي يتم تنفذها بمركز تنمية الموارد البشرية بمشاركة 50 طالب وطالبة ويشرف على تنظميهما إدارة النشاط الإجتماعي بقيادة الأستاذ ممدوح عثمان مدير الإدارة وذلك من 3 إلى 5 نوفمبر.

استمرارا فعاليات كرة القدم

كما تستمر فاعليات بطولة كرة القدم، السلة، اليد، الطائرة في ملاعب الجامعة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بإشراف الكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي بمشاركة 100 طالب وطالبة.

مسابقة عباقرة الجامعة

كما تستعد إدارة النشاط الثقافي بإشراف مروة عدلي مدير الإدارة لجولة جديدة من مسابقة العباقرة ببرنامج القاهرة والناس حيث تقابل جامعة قناة السويس، جامعة بورسعيد يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر.

وتنظم إدارة النشاط الإجتماعي مسابقة الشطرنج والتي يتنافس بها 80 طالب وطالبة خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير.

وتحت شعار: " عمران قوى وواعد للمجتمع" تستعد إدارة النشاط العلمي تحت إشراف سهام داود مدير الإدارة للمشاركة في مسابقة عقول في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.

مسابقة سوبر ستار

فيما تنظم إدارة النشاط الفني تحت الأستاذة عائشة زين لإطلاق مسابقة سوبر ستار الجامعة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر بمسرح رعاية الشباب بمشاركة كليات الجامعة، وتستعد إدارة الأسر الطلابية تحت إشراف ياسر عبد المجيد مدير الإدارة إلى إطلاق بطولة الألعاب الإلكترونية ببهو رعاية الشباب بمشاركة جميع الكليات.

و تواصل إدارة النشاط الفني استعداداتها من خلال عقد بروفات الكورال، والفنون الشعبية للتحضير للندوة العسكرية المرتقبة والتي من المنتظر أن تعقد خلال شهر نوفمبر، وتتم البروفات داخل مبنى رعاية الشباب طوال الأسبوع بمشاركة 200 طالب وطالبة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ