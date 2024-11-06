الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار شمال رام الله

شرطة الاحتلال الإسرائيلي،
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند مستوطنة شيلو شمال رام الله.

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار

 وقالت وسائل إعلام عبرية إن القوات الإسرائيلية أطلقت  النار باتجاه منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة شيلو  .

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 11 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وصلت إلى محيط مطار بن جوريون للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

 

صواريخ حزب الله تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي 

 وكشف حزب الله اللبناني، عن سلاح جديد دخل المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان «بطاقة سلاح»، تضمن بعض المعلومات الأساسية عن السلاح الجديد وهو صاروخ حمل اسم «جهاد 2».

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جيش الاحتلال رام الله مطار بن جوريون

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