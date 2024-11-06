إصابة إسرائيلي في إطلاق نار شمال رام الله
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند مستوطنة شيلو شمال رام الله.
إصابة إسرائيلي في إطلاق نار
وقالت وسائل إعلام عبرية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة شيلو .
وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 11 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وصلت إلى محيط مطار بن جوريون للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
صواريخ حزب الله تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي
وكشف حزب الله اللبناني، عن سلاح جديد دخل المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.
ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان «بطاقة سلاح»، تضمن بعض المعلومات الأساسية عن السلاح الجديد وهو صاروخ حمل اسم «جهاد 2».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.